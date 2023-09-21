Более двухсот километров покрытия обновили в черте городов Подмосковья в рамках нацпроекта БКД

Дорожные службы Московской области обновили более 200 километров покрытия на региональных дорогах в черте городов, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в 31 округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Все участки с интенсивным движением, поэтому при ремонте применялись асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16Вн, которые улучшат качество дорожного покрытия и продлят межремонтные сроки», — рассказал зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.

Ремонт провели на центральных улицах Волоколамска, Истры, Серпухова и других городов. В ведомстве добавили, что до конца ремонтного сезона дорожники обновят еще порядка 70 километров дорог в городах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».