Более двухсот молодых семей Подмосковья получили выплаты на обеспечение жильем в этом году

Двести тридцать девять молодых семей в Подмосковье получили выплаты на обеспечение жильем с начала текущего года, рассказали в Мособлдуме региона. Из них 206 семей уже купили жилье.

В текущем году на оказание этой меры поддержки в области предусмотрели 687 миллионов рублей. Из них 288 миллионов заложены в бюджете региона.

С января жители Подмосковья заключили шестнадцать тысяч браков. Также в этом году 67 семей получат медали «За любовь и верность». Для сравнения, в прошлом году такие медали вручили 64 семьям.

Около 5,3 тысячи семей в этом году получили выплату в размере пяти тысяч рублей к юбилею семейной жизни. В прошлом году такие выплаты перечислили 11,3 тысячи семей.