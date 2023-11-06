Более двухсот рабочих продолжают возводить новую поликлинику в подмосковном Серпухове

В настоящий момент чистовая отделка и благоустройство прилегающей территории новой поликлиники в Серпухове выполнены уже на семьдесят процентов. Динамика хорошая, а погодные условия и отсутствие заморозков помогут завершить объект в срок.

Ожидается, что новое медицинское учреждение рассчитано на семьсот посещений ежедневно и будет оснащена передовым современным оборудованием.

«Одновременно ведем строительство транспортного узла, чтобы обеспечить удобный и безопасный подъезд к объекту. На данный момент ведутся работы укладке нижнего слоя асфальто-бетонного покрытия нового дорожного участка», — отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Он также рассказал, что осуществить заключительный этап, а именно устройство освещения, планируется выполнить уже в конце текущего месяца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская областная станция скорой медицинской помощи получила шестнадцать новых машин скорой помощи от Министерства промышленности и торговли России.