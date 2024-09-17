Более двухсот тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье для детей
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года для детей Подмосковья провели более 200 тысяч телемедицинских консультаций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В ходе такого онлайн-приема врач контролирует динамику и ход лечения, а также дает рекомендации и при необходимости может направить к узкопрофильному специалисту или оформить цифровой рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна для семей с детьми — это позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Оформить запись на такую консультацию можно после очного приема врача с помощью регионального портала «Здоровье», инфомат в медучреждении, по номеру 122 или на приеме у лечащего врача.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.