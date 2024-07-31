Более двухсот восьмидесяти поликлиник прошли «перезагрузку» в Подмосковье

В Подмосковье продолжают активно реализовывать проект «Поликлиника: Перезагрузка». На сегодняшний день базового уровня проекта уже достигли 282 поликлиники региона, из них 115 — детские. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.

Отмечается, что в рамках данного проекта самые востребованные локации в поликлинике — такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики — начинают работать по-новому. Как результат — диспансеризацию можно пройти за 2 часа, забор крови — за 10 минут вместо 90. А результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг для удобства и экономии его времени.

Помимо этого, проект «Поликлиника: Перезагрузка» предусматривает удобную и понятную для пациентов навигацию, оформление интерьера поликлиники в едином современном стиле, размещение стендов с нужной информацией. Это и более комфортные зоны для ожидания приема врача, где можно посмотреть телевизор, выпить кофе и даже перекусить. В обязательном порядке — отдельный вход к фильтр-боксам.

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