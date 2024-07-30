Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового детсада в Солнечногорске. Учреждение на 320 мест возводится в микрорайоне Рекинцо-2.

«Рекинцо-2 – активно растущий микрорайон. Важно, чтобы вся социальная инфраструктура тоже была создана. В числе долгожданных объектов – детский сад. Он будет одним из самых крупных в округе – на 320 мест и войдет в состав образовательного комплекса школы №4», – рассказал губернатор.

Сдать объект планируется к 1 сентября. Воробьев отметил важность подготовки коллектива учреждения к новому учебному году. По его словам, для работы в садике отобраны уже 28 человек, в том числе психолог и логопед.

Детсад рассчитан на 13 групп, включая две ясельные и две коррекционные. В учреждении обустроят игровые комнаты, спальни, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет.

Садик построен уже на 75%. Сейчас проводятся отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, сетей теплоснабжения. Также заливается фундамент под ограждение территории. В дальнейшем ее благоустроят.

Ранее в рамках рабочей поездки в Солнечногорск губернатор встретился с семьей Мякотиных, которая переехала в микрорайон из аварийного жилья.