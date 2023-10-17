Более одного километра ограждений установили вдоль железнодорожных путей в Подмосковье с начала года

С начала этого года в Подмосковье вдоль железнодорожных путей установили более одного километра ограждений, более 270 метров из них — железобетонные. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Наибольшее число ограждений появилось в Долгопрудном. В ведомстве отметили, что на объектах ж/д инфраструктуры в регионе продолжается проведение комплексных мероприятий по благоустройству. В частности, ведется строительство пешеходных переходов, заборов и ограждений, устанавливаются искусственные ограждения типа «змейка» и информационные стенды и не только. Это позволяется добиться снижения числа смертельных случаев на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.