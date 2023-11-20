Более одного млрд рублей направят на оздоровительную кампанию для детей в Подмосковье в 2024 году
Фото: [Пресс-центр Мособлдумы]
Более 1,3 миллиардов рублей планируется направить в следующем году из бюджета Подмосковья на развитие системы отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.
Всего на сегодняшний день в Московской области работает более ста стационарных детских лагерей и еще 5 — палаточных. Так, в этом году отдохнуло свыше 260 тысяч детей. А в лагере «Литвиново» был организован бесплатный отдых для трех тысяч детей участников специальной военной операции.
«Кампания 2023 года была организована на высоком уровне, в следующем году также планируем, что наши подмосковные ребята смогут полноценно отдохнуть летом. Ежегодно в регионе предоставляются льготные путевки для детей из многодетных, малообеспеченных семей, сирот, инвалидам», — подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.