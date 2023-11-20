Более одного млрд рублей направят на оздоровительную кампанию для детей в Подмосковье в 2024 году

Более 1,3 миллиардов рублей планируется направить в следующем году из бюджета Подмосковья на развитие системы отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

Всего на сегодняшний день в Московской области работает более ста стационарных детских лагерей и еще 5 — палаточных. Так, в этом году отдохнуло свыше 260 тысяч детей. А в лагере «Литвиново» был организован бесплатный отдых для трех тысяч детей участников специальной военной операции.