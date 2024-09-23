Более пяти тысяч детей получили медпомощь в подмосковном центре имени Рошаля с момента открытия

«Отрадно отметить, что за медицинской помощью к нам обращаются не только жители Московской области, но и других регионов РФ. На прошлой неделе мы провели первую операцию в стационаре центра. Кроме того, начал работу центр критических состояний, который позволяет координировать оказание медпомощи детскому населению в тяжелом состоянии», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.