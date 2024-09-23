Более пяти тысяч детей получили медпомощь в подмосковном центре имени Рошаля с момента открытия
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Уже более пяти тысяч детей получили медицинскую помощь в диагностическом Центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске, который заработал в конце августа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Отрадно отметить, что за медицинской помощью к нам обращаются не только жители Московской области, но и других регионов РФ. На прошлой неделе мы провели первую операцию в стационаре центра. Кроме того, начал работу центр критических состояний, который позволяет координировать оказание медпомощи детскому населению в тяжелом состоянии», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Отметим, что центр представляет собой флагманский проект в сфере здравоохранения региона и координирует работу всех детских учреждений региона. В медучреждении работают лучшие специалисты со всей России. Каждый год стационарную помощь в нем будут получать около 15 тысяч детей, амбулаторную — более 150 тысяч.
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