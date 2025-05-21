Более пяти тысяч юных жителей Городского округа Коломна смогут провести летние каникулы в оздоровительных лагерях

В течение летней кампании по оздоровлению более 5000 детей, проживающих на территории Городского округа Коломна, примут участие в различных программах отдыха и развития.

Школьники получат возможность весело и насыщенно провести время в дневных лагерях, расположенных непосредственно в городе, а также в загородных и военно-спортивных учреждениях. В дополнение к этому, на базе школ и учреждений культуры будет организовано 60 разнообразных площадок, специализирующихся на разных направлениях: от физической культуры и спорта до естественно-научных и технических дисциплин.

«На базе муниципальных школ этим летом будет развернуто 35 лагерей дневного пребывания», – поделилась заместитель главы Городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Особое внимание уделено поддержке социально незащищенных категорий детей. Около 900 бесплатных путевок в пришкольные лагеря и в загородный лагерь «Сокол» выделены для детей из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, чьи родители погибли на службе, и других категорий, имеющих право на льготы. 75 ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получат возможность отдохнуть на побережье Черного моря. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, 90 детей участников специальной военной операции, смогут отдохнуть в лагере «Литвиново».