Более пяти тысяч обращений поступило на горячую линию БТИ Подмосковья за два года
Фото: [МОБТИ]
Более пяти тысяч обращений поступило на горячую линию БТИ Подмосковья за два года, сообщили в Мособлимуществе. Специалисты call-центра консультируют жителей по всем вопросам оформления недвижимости.
«С момента запуска телефонного консультирования к специалистам обратились более пяти тысяч граждан, а с начала этого года поступило 662 обращения»,- рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.
Как отметила гендиректор областного БТИ Елена Казимир, чаще всего жителей волнуют вопросы налогообложения, предоставления имущественных льгот, регистрации объектов на земельном участке.