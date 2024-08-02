Более пятидесяти аттракционов прошли проверку гостехнадзора в Подмосковье

За неделю специалисты Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области проверили 51 аттракцион, установленный в регионе, в результате в их работе не было выявлено нарушений законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Аттракционов в Подмосковье много, желающих на них покататься, особенно в летний период, достаточно, поэтому регулярные проверки развлекательных технических средств необходимы, от такой работы зависит безопасность наших граждан», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, с начала 2024 года на нарушителей в регионе наложили штрафы на сумму 135 тысяч рублей. В общей сложности было выдано 24 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.