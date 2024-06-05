Более пятисот тысяч детей Подмосковья прошли профосмотры в образовательных учреждениях в этом году

«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. <…> Отмечу, что получить результаты можно в цифровом формате, для этого родителю нужно зайти в медкарту в личном кабинете регпортала госуслуг», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.