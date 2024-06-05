Более пятисот тысяч детей Подмосковья прошли профосмотры в образовательных учреждениях в этом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года медицинские осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья прошли более 520 тысяч детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. <…> Отмечу, что получить результаты можно в цифровом формате, для этого родителю нужно зайти в медкарту в личном кабинете регпортала госуслуг», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Если после прохождения осмотра врачи заподозрят развитие патологии, его направят в поликлинику для прохождения более углубленного осмотра. В ведомстве уточнили, что данные о пройденном исследовании отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.