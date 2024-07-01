Более пятисот жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках за выходные

За минувшие выходные свое здоровье в парках Подмосковья проверили более 560 человек, с начала действия выездной акции такой возможностью воспользовались более 3,8 тысячи жителей региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем проводить акцию «Проверь свое здоровье в парке». Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей региона», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ведомстве уточнили, что бригады врачей работали в 34 округах, в том числе, в Можайске, Чехове, Волоколамске и других. В случае выявления патологий пациентов направили в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. С результатами исследований можно будет ознакомиться на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.