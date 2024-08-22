Более половины дорожных работ проведены на «поле для многодетных» в Дубне

В поселке для многодетных семей в Дубне продолжают дорожные работы на четырех улицах. Уже в конце сентября текущего года жители смогут с комфортом передвигаться по обновленным участкам.

Долгожданное и необходимое строительство дорог проводится на ул. Цветочной, Земляничной, Ромашковой и Васильковой в поселке Юркино. Там земли для строительства получили 383 многодетных семьи из округа. В планах проложить свыше трех километров путей, по которым жителям будет удобно передвигаться в любых погодных условиях.

Ход работ подрядчик постоянно обсуждает с местными жителями, учитывая их просьбы. Как отметил замглавы г. о. Дубна Алексей Степаненко, администрация также находится в постоянном контакте с исполнителем.

«Наш глава города оказал содействие и выделил средства в количестве, которое предусматривает строительство уже в этом году трети всех дорог на нашем поле», — отметил председатель Дубненского объединения многодетных «Аист» Павел Грек.

Обновление дорог проведут с песчаным основанием и покрытием из щебенки. В настоящее время работы продолжаются. Бригады занимаются дренажной системой и канавами. Только после предварительной прокладки всех путей покрытие начнут асфальтировать.

Отметим, что подрядчик укладывается в сроки. Все дорожные манипуляции в поселке для многодетных планируют завершить до конца сентября 2024 года.