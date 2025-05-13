Более половины путешественников в Крыму выбирают оздоровительный туризм

По словам главы госсовета Республики Крым по курортам и туризму Романа Тихончука, более половины туристов, приезжающих на полуостров, делают это в оздоровительных целях. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что крымский санаторно-курортный комплекс, обладающий развитой современной медицинской базой, в январе загружен на 80%.

По мнению чиновника, это касается курортов западного Крыма, Саки, Евпатории, Большой Ялты и Фороса.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате РФ назвали места для восстановления ментального здоровья.