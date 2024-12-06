В Общественной палате РФ перечислили топ мест для восстановления ментального здоровья

Отдых в санаториях и отелях, которые предлагают оздоровительные программы, становится все популярнее в мире. Руководитель рабочей группы по новым и нишевым видам туризма координационного совета по туризму Общественной палаты РФ Наталия Белякова рассказала о перспективах для медитативных и wellness-туров в условиях растущего интереса к заботе о психическом здоровье. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, в целом аудитория санаториев молодеет, однако процесс не быстрый. Так, над медицинским туризмом проводилась большая работа. Сегодня Турция остается лидером по восстановительным процедурам, в нашей стране в этом плане чаще пользуются спросом туры на Алтай или на Камчатку, где есть возможность остаться один на один с природой, поскольку созерцание зеленого оказывает положительное влияние на сетчатку глаза, а также позитивно влияет на ментальное состояние.

Эксперт добавила, то в ходе путешествия проблемы на фоне природы кажутся мелкими, это очень сильно отрезвляет людей, которые далеки от ретритных практик и медитаций.

По ее мнению, для восстановления ментального здоровья обычно выбирают так называемые дальнемагистральные страны, это своего рода большая перезагрузка, поскольку человек попадает в совершенно в другой мир: Вьетнам, Бали, вся Юго-Восточная Азия, Индия.

Ранее сообщалось, что Республика Башкортостан окажет помощь в развитии медицинского туризма в Республике Крым.