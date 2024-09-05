Более половины работ по возведению новой школы выполнено в подмосковных Мытищах

В деревне Сухарево городского округа Мытищи продолжается строительство нового образовательного учреждения, рассчитанного на тысячу сто учеников. В Министерстве строительного комплекса Московской области напомнили, что школу возводят в рамках национального проекта «Образование».

На площадке сейчас порядка ста двадцати рабочих и шесть единиц техники. Ведется устройство фасадных конструкций, кровельные работы, монтаж инженерных систем — вентиляция, водоснабжение и отопление, электромонтажные работы, отделка помещений.

В образовательном учреждении общей площадью почти восемнадцать тысяч квадратных метров предусмотрено размещение учебных классов и лабораторий, многофункциональных спортивных залов, библиотечно-информационный центр с ИТ зоной, административных и вспомогательных помещений.

Блок начальной школы рассчитан на 400 учеников, блоки основной и старшей школы на 700 учеников. А завершить строительство планируется в 2025 году.