Более половины россиян не собираются брать зимний отпуск

Казалось бы, лето – лучшая пора для отдыха. Но кто-то ему предпочитает зимнее время года. Возможно, так происходит из-за того, что серость за окном не дает нормально работать, а организм требует передышки.

Таким образом, аналитики SuperJob решили провести опрос, в котором предстояло выяснить процент россиян, которые возьмут отпуск этой зимой. Исследование проводилось с участием более 1 500 трудоустроенных экономически активных респондентов из всех округов страны.

Как пишет RT, ссылаясь на результаты, около 62% опрошенных не собираются отдыхать и возьмут отпуск в другое время года. Противоположной позиции придерживаются 25% респондентов. Где же они проведут свой зимний отдых?

Как оказалось, 14% людей останутся дома, а другие 8% не намерены сидеть на месте: кто-то отправится в поездку по России, а кто-то – на дачу или за границу. К слову, опрос также показал, что зимой в отпуск чаще всего уходят именно мужчины.