Более половины россиян отказываются уезжать в отпуск без домашних животных

Тенденция к совместным путешествиям с домашними животными набирает в России значительные обороты. Питомцы превратились в полноценных членов семьи и спутников в туристических поездках.

Это следует из исследования, проведенного платформой ЮKassa, сообщает «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, почти половина владельцев животных (48%) не мыслят без них даже коротких вылазок на уик-энд. Более продолжительные путешествия, длящиеся от недели и дольше, предпочитают совершать вместе с питомцами 32% россиян. Каждый пятый респондент (20%) и вовсе не делает различий между форматами поездок, всегда беря своего любимца с собой.

Выбор транспорта также свидетельствует о желании хозяев обеспечить четвероногим друзьям максимальный комфорт в пути. Более половины опрошенных (52%) отдают предпочтение личному автомобилю, что позволяет полностью контролировать условия поездки. Треть респондентов (30%) выбирают поезда и электрички, а авиаперелеты — 11%. Водный транспорт оказался фаворитом у 2% владельцев животных.

Как отмечают эксперты, популярность автомобильных и железнодорожных перевозок не случайна: первый вариант дает полный контроль над ситуацией, а второй обеспечивает комфорт при перемещении на большие дистанции.

Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал 5 домашних растений, опасных для животных.