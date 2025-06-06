Более половины субъектов РФ настроили систему видеоконтроля за мусорными площадками

Для контроля за ходом вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с мест их накопления регионам необходимо организовать передачу видеосигналов с камер наблюдения через интерфейс информационной системы учета отходов (ФГИС УТКО). Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев сообщил, что на текущий момент таких регионов насчитывается 52. Данное заявление было сделано в ходе совещания, посвященного вопросам организации системы обращения с ТКО, которое состоялось в координационном центре правительства РФ.

«По поручению заместителя председателя Правительства РФ, Дмитрия Патрушева, Российский экологический оператор модернизировал ФГИС УТКО и разработал функцию отслеживания работы региональных операторов с использованием видеозаписей. В настоящее время 52 субъекта РФ уже осуществляют передачу видеопотоков, используя более 1,2 тыс. камер видеонаблюдения», — подчеркнул Денис Буцаев.

Еще в восьми регионах ведется работа по интеграции камер видеонаблюдения в систему учета отходов, в том числе в рамках программы «Безопасный город».

Среди регионов, активно занимающихся настройкой видеопотоков, выделяются Архангельская, Воронежская, Калининградская, Ленинградская области, Республика Бурятия, Пермский край, Севастополь и Москва. Заместитель главы Минприроды РФ обратился к регионам с призывом наращивать усилия в данном направлении.

В то же время 25 субъектов РФ сообщили об отсутствии камер видеонаблюдения, охватывающих места расположения контейнеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.