Более полтысячи медиков Нижегородской области смогут получать доплаты за наставничество

Свыше полтысячи медработников в Нижегородской области имеют возможность получать доплаты за наставничество с марта следующего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что указанные доплаты положены согласно новому федеральному закону «Об особенностях трудовых отношений работников-наставников».

При этом наставничество допускается только с согласия руководителя и является добровольным. Для этого сотрудник подписывает соответствующее согласие.

Отмечается, что объемы выплат определят позже на федеральном или региональном уровне.

Ранее сообщалось, что медиков Подмосковья поддерживают с помощью специальных доплат.