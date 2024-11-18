Более полтысячи медиков Нижегородской области смогут получать доплаты за наставничество
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Свыше полтысячи медработников в Нижегородской области имеют возможность получать доплаты за наставничество с марта следующего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что указанные доплаты положены согласно новому федеральному закону «Об особенностях трудовых отношений работников-наставников».
При этом наставничество допускается только с согласия руководителя и является добровольным. Для этого сотрудник подписывает соответствующее согласие.
Отмечается, что объемы выплат определят позже на федеральном или региональном уровне.
Ранее сообщалось, что медиков Подмосковья поддерживают с помощью специальных доплат.