Медиков Подмосковья поддерживают с помощью специальных доплат

Более 96 тысяч медицинских работников в Москве и Подмосковье получают специальную социальную доплату. Об этом сообщают в Отделении Социального фонда по Москве и Московской области.

В прошлом году на такую поддержку медикам было направлено 8,9 миллиарда рублей. Всего выплаты получили 114,5 тысяч специалистов здравоохранения из Москвы и Подмосковья.

«Специальная социальная выплата предоставляется медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и отделениях скорой помощи. Ее размер составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей и зависит от категории специалиста и типа медицинской организации», – пояснил управляющий ОСФР по г. Москве и Московской области Сергей Алещенко.

Региональное Отделение СФР выступает оператором выплаты, используя данные, предоставленные медицинскими организациями. Каждый месяц медучреждения составляют электронный реестр работников, имеющих право на специальные социальные выплаты, и передают эти сведения в ОСФР. Отделение назначает специальную социальную выплату в течение 7 рабочих дней со дня получения такого реестра.

«Следует отметить, что данная выплата относится к категории социальных, не учитывается при расчете среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не может быть удержана по исполнительным листам», – подчеркнул Алещенко.