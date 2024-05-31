Более 1,6 миллиона сертификатов на маткапитал получили жители столицы и Подмосковья

Накануне Международного дня защиты детей в Отделении СФР по Москве и Московской области рассказали о том, на какую помощь могут рассчитывать семьи при рождении ребенка.

Накануне Международного дня защиты детей в Отделении СФР по Москве и Московской области рассказали о том, на какую помощь могут рассчитывать семьи при рождении ребенка.

Сегодня в Московской области и других регионах нашей страны созданы все условия, которые гарантируют соблюдение прав детей. Материнство и детство – приоритетные направления государственной политики в нашей стране.

«Семьи могут рассчитывать на помощь от рождения ребенка до начала его взрослой жизни: пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единое пособие – с полным перечнем выплат по линии СФР можно ознакомиться на сайте Социального фонда России», – отметили в пресс-службе Отделения СФР по Москве и Московской области.

Важнейшей мерой поддержки остается материнский капитал. С 2007 года в Москве и Московской области было выдано свыше 1,6 миллиона государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, в том числе более 600 электронных. В проактивном режиме сертификат выдается с апреля 2020 года.

В настоящее время социальный фонд оформляет его самостоятельно по поступающим данным из органов ЗАГС при рождении первого, второго или последующего ребенка, если право на государственную поддержку не было реализовано ранее.

«Денежные средства можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию родителей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет или покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью», — уточнил управляющий региональным Отделением СФР Сергей Алещенко.

Он отметил, что правила программы позволяют выбрать один вариант или распределить капитал по нескольким направлениям.

В региональном Отделении СФР напоминают, что для семей с приемными детьми порядок оформления сертификата носит заявительный порядок, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители.

Размер материнского капитала составляет 630 380 руб. 78 коп. на первого ребенка. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 202 643 руб. 96 коп. Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, материнский капитал устанавливается в размере 833 024 руб. 74 коп. в случае, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало.