Более полутора тысяч человек посетили гастрономический фестиваль в Химках

В рамках мероприятия более 1500 гостей смогли продегустировать народные кухни 15 стран: Осетии, Грузии, Италии, Узбекистана, Турции, Австрии и других государств Европы.

Также жители и гости Подмосковья попробовали редкие сорта сыров, посетили ярмарку фермерской продукции и прошли мастер-классы от шефов. На территории химкинского парка для детей построили площадку и аттракционы. Для гостей сделали бассейн под открытым небом, посетители мероприятия могли насладиться живой музыкой.

Отметим, что в качестве гостей в день мероприятия парк посетили и представители химкинского Совета депутата, в том числе и его председатель Сергей Малиновский.

«Подобные мероприятия притягивают и взрослых, и детей», — сказал Малиновский, отметив, что члены Совета депутатов стараются чаще проводить подобные фестивали, чтобы сделать досуг горожан приятнее.

Напомним, что в жаркий сезон в городском округе Химки регулярно организуют различные мероприятия в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье».