Более полутора тысяч человек посетили гастрономический фестиваль в Химках
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Гастрономический фестиваль прошел в химкинском парке «Лукоморье».
В рамках мероприятия более 1500 гостей смогли продегустировать народные кухни 15 стран: Осетии, Грузии, Италии, Узбекистана, Турции, Австрии и других государств Европы.
Также жители и гости Подмосковья попробовали редкие сорта сыров, посетили ярмарку фермерской продукции и прошли мастер-классы от шефов. На территории химкинского парка для детей построили площадку и аттракционы. Для гостей сделали бассейн под открытым небом, посетители мероприятия могли насладиться живой музыкой.
Отметим, что в качестве гостей в день мероприятия парк посетили и представители химкинского Совета депутата, в том числе и его председатель Сергей Малиновский.
«Подобные мероприятия притягивают и взрослых, и детей», — сказал Малиновский, отметив, что члены Совета депутатов стараются чаще проводить подобные фестивали, чтобы сделать досуг горожан приятнее.
Напомним, что в жаркий сезон в городском округе Химки регулярно организуют различные мероприятия в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье».