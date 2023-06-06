Более прозрачная работа УК: стало известно, почему жильцы «вторички» массово заинтересовались особой системой для домов

Жители квартир во вторичном фонде начали чаще интересоваться системами «умный дом». Об этом рассказала директор компании Ujin Светлана Перминова.

По ее словам, спрос стал больше в том числе со стороны владельцев коммерческих объектов.

«Сейчас мы наблюдаем устойчивый рост спроса на цифровые сервисы со стороны вторичного жилого фонда, а также коммерческой, промышленной и социально-культурной недвижимости», – уточнила Перминова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, причиной такой тенденции можно назвать потребность управляющих компаний (УК) прийти к единой схеме управления оборудованием и инженерными системами здания, а также сделать более автоматическими и «цифровыми» свои бизнес-процессы. Такие системы позволяют сделать работу правления дома более прозрачной.

Поэтому, дополняет эксперт, в перспективе производители систем умных домов должны стремиться делать свою продукцию максимально универсальной и подходящей для зданий любого типа.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что до конца года в домах Подмосковья заменят 450 лифтов.