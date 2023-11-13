Более семи тысяч единиц оборудования закупят в медучреждения Подмосковья в следующем году

В следующем году в медучреждения Подмосковья планируется закупить 7,3 тысячи единиц медицинского оборудования, это предусмотрено в проекте бюджета на 2024 год. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Госпрограммой на эти цели предусмотрено 14,5 миллиарда рублей. При этом будет поставлено 136 единиц тяжелого оборудования. <…> Наши поликлиники и стационары должны быть обеспечены самым современным оборудованием», — отметил Брынцалов.

Данную работу проводили и в этом году. Так, например, в Дмитровскую областную больницу закупили новую рентгеновскую систему, позволяющую получать более четкие снимки и распознавать заболевания на ранних стадиях, в областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии — роботическую платформу. Она помогает точно дублировать движения врача на расстоянии и проводить операции с помощью микрохирургической техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.