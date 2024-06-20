Более семидесяти автомобилей поставят на станцию скорой помощи в Подмосковье в этом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2024 году на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поставят 77 новых автомобилей класса «В», которые будут укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, на эти цели направят почти 700 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы знаем, какая нагрузка и ответственность лежит на наших сотрудниках скорой. Поэтому развитие областной скорой помощи — одна из приоритетных и важнейших задач», — сказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве напомнили, что в этом году в регионе также открылись новый пост скорой помощи в Люберцах и подстанция в Ногинске.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.