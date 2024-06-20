Более семидесяти автомобилей поставят на станцию скорой помощи в Подмосковье в этом году

В 2024 году на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поставят 77 новых автомобилей класса «В», которые будут укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, на эти цели направят почти 700 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.