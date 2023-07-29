Более семисот членов УИК Подмосковья поучаствовали в семинарах Мособлизбиркома

«Рада, что приняла участие в очном формате. Эксперты, которые рассказывали нам о том, что нас ждет именно на выборах, делали это в интересном формате. Нам не просто рассказали лекцию, но и провели практическую часть, где мы смогли пообщаться. Сегодняшний семинар придал спокойствия и уверенности, что выборы пройдут хорошо», — отметила заместитель председателя УИК № 3143 города Химки Глазырина Ирина.