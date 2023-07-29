Более семисот членов УИК Подмосковья поучаствовали в семинарах Мособлизбиркома
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
В Подмосковье продолжают обучать членов участковых избирательных комиссий из различных муниципалитетов. Так, за первые два дня в семинарах Мособлизбиркома приняли участие более 700 членов УИК.
Отмечается, что в ближайшее время планируется провести еще девять подобных семинаров, благодаря которым будут подготовлены практически все участковые избирательные комиссии региона.
«Рада, что приняла участие в очном формате. Эксперты, которые рассказывали нам о том, что нас ждет именно на выборах, делали это в интересном формате. Нам не просто рассказали лекцию, но и провели практическую часть, где мы смогли пообщаться. Сегодняшний семинар придал спокойствия и уверенности, что выборы пройдут хорошо», — отметила заместитель председателя УИК № 3143 города Химки Глазырина Ирина.