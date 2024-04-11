Более шести тысяч детей родились в Московском областном перинатальном центре в прошлом году

В 2023 году в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) родились более шести тысяч детей. Об этом рассказала главный врач, профессор, главный акушер-гинеколог Подмосковья Ольга Серова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Одной из приоритетных задач для нашего медицинского учреждения остается оказание экстренной медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным. В 2023 году сотрудники акушерско-реанимационно-консультативного центра совершили более 240 выездов, а реанимационно-консультативного центра для новорожденных — более трех тысяч выездов», — рассказала Серова.

По ее словам, высокий показатель эффективности показали также отделения хирургии новорожденных, медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы, грудного вскармливания и вспомогательных репродуктивных технологий. В прошлом году медучреждение также получило диплом «Открытый роддом», который является знаком качества и пациентоориентированности для учреждения родовспоможения, добавили в ведомстве.

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