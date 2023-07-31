Более шести тысяч мобилизованных жителей Подмосковья освободят от транспортного налога
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Закон, согласно которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, и добровольцы освобождаются от уплаты транспортного налога на принадлежащие им транспортные средства, принят Мособлдумой в апреле. Действие закона распространится на период с 1 января 2022 года и до конца 2023-го.
Отмечается, что данный законопроект был принят по итогам встреч с семьями военнослужащих. На сегодняшний день на более чем 6 тысяч мобилизованных граждан зарегистрировано свыше 9 тысяч легковых автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил.
«Мы понимаем, что это достаточно большое количество, и, безусловно, мера поддержки востребована. Развитию системы мер помощи и поддержки мобилизованных граждан и их семей мы уделяем особое внимание в регионе. И, конечно, продолжим работу в этом направлении», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Так, этой льготой воспользуется и семья Шуклиных из Балашихи. Ксения проводила супруга в зону СВО в конце октября 2022 года.
«В связи с тем, что у нас в семье, также, как и в большинстве семей, водителями автомобилей являются мужья, то, конечно, отмена транспортного налога хорошее подспорье в такой непростой ситуации», — отметила женщина.