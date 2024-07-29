Более шести тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала лета свое здоровье в парках проверили почти 6,5 тысячи жителей Подмосковья, на прошлой неделе в акции приняли участие 844 человека, она прошла в 34 парках. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей нашего региона. Это очень удобно, так как можно совместить прогулку и заботу о своем здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В случае необходимости после осмотра пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. С результатами можно будет ознакомиться на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.