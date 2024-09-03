Более шестидесяти объектов образования открыли в Подмосковье с началом учебного года

В ведомстве уточнили, что 21 школу и 10 детсадов возвели в рамках региональной госпрограммы. Так, например, в Лобне открылась школа на 2,2 тысячи мест, в Балашихе — на 1,5 тысячи мест, Истре, Жуковском и Мытищах — на 1,1 тысячи мест каждая. До конца 2024 года в регионе за счет бюджета планируют сдать еще четыре школы в Ступино, Подольске, Реутове и Мытищах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.