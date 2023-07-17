Более шестидесяти рабочих задействовано в строительстве новой школы в подмосковном Ступино

Строительная готовность нового образовательного учреждения, рассчитанного на восемьсот двадцать пять учеников, в микрорайоне Юго-Западный в Ступино составляет уже шестьдесят процентов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства стройкомплекса.

Ожидается, что общая площадь здания превысит шестнадцать тысяч квадратных метров. А ввод данного объекта в эксплуатацию запланирован на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил готовность школы №2 в подмосковном Можайске к открытию после капитального ремонта.