Более шестисот пациенток получили помощь в отделении гинекологии Коломенского перинатального центра с начала года

С начала 2024 года в отделении гинекологии Коломенского перинатального центра оказали медицинскую помощь 642 пациенткам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Там проводят оперативное и консервативное лечение женщин, оказывают помощь беременным женщинам на ранних сроках и в послеродовом периоде, если это необходимо.