Более шестисот пациенток получили помощь в отделении гинекологии Коломенского перинатального центра с начала года
Фото: [Пресс-служба Коломенского ПЦ]
С начала 2024 года в отделении гинекологии Коломенского перинатального центра оказали медицинскую помощь 642 пациенткам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Там проводят оперативное и консервативное лечение женщин, оказывают помощь беременным женщинам на ранних сроках и в послеродовом периоде, если это необходимо.
«В отделении гинекологии проводится хирургическое лечение бесплодия, гиперпластических процессов эндометрия, органосохраняющие операций при доброкачественных новообразованиях матки и придатков больших размеров, операции при опущении половых органов с применением сетчатых имплантов. Мы применяем в своей работе современные методы электрохирургии с передовыми технологиями HARMONIC и ЭНСИЛ, Auto Soni, LigaSure», — рассказал заведующий отделением гинекологии Коломенского перинатального центра Александр Бирюков.
Помимо этого, специалисты данного отделения могут выезжать в другие медучреждения, которые курирует Коломенский перинатальный центр, для проведения хирургических вмешательств в случае экстренных показателей у пациенток.
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