Более шестисот восьмидесяти дольщиков скоро отпразднуют новоселье в ЖК «Юбилейный»

Дольщики жилого комплекса «Юбилейный» в городском округе Реутов начали получать ключи от своих долгожданных квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и Минжилполитики.

Напоминаем, возведение жилого комплекса начал в 2017 году застройщик ООО «Перспективные строительные технологии» (СК ПСТ). Квартиры дольщики должны были получить летом 2021 года, но застройщик не справился с обязательствами.

Примечательно, что права на дострой ЖК «Юбилейный» были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Благодаря чему дом наконец достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.