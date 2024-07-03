Более сорока рабочих продолжают возводить детскую поликлинику в Чехове

Строители приступили к монолитным работам на уровне первого этажа здания будущей детской поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену в Чехове. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Медицинское учреждение планируется построить на пересечении улицы Мира и улицы Дружбы. В здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделение неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации, кабинеты УЗИ, ЭКГ, инфекционное и стоматологическое отделения, а также комнаты здорового ребенка.

На прилегающей к зданию территории запланирована парковка для автомобилей скорой помощи и машино-места для посетителей и сотрудников. Примечательно, что строительство планируется завершить в конце 2025 года.