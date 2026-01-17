Более сотни ветеранов СВО в Тюменской области стали предпринимателями при поддержке фонда

В Тюменской области свыше ста участников специальной военной операции, получив поддержку регионального фонда «Защитники Отечества», начали развивать собственный бизнес. Всего в регионе более 1600 военнослужащих являются получателями помощи этой организации.

Как сообщила руководитель тюменского филиала фонда Динара Поштаренко, одной из ключевых задач является помощь ветеранам в повышении квалификации и развитии предпринимательских навыков. Для этого фонд сотрудничает с центрами занятости, центром «Мой бизнес» и партией «Единая Россия», организуя специальные обучающие курсы.

Важным нововведением с 1 января 2026 года стала доступность социального контракта для ветеранов СВО. Теперь для получения финансирования на открытие бизнеса не требуется процедура оценки среднедушевого дохода семьи, что значительно упрощает процесс получения стартового капитала.