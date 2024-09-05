Более ста аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю

В последнюю неделю августа в Подмосковье провели 134 аукциона, которые были посвящены земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В ведомстве уточнили, что их участниками стали 386 человек. В среднем на один лот в ходе конкурентных процедур приходилось 4,6 человека, добавили в сообщении. Напомним, что узнать подробнее об объектах, выставленных на торги в регионе, можно на Едином портале торгов, где представлена детальная информация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.