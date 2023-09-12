Более ста бесплатных операций для домашних питомцев проведут в Нижнем Новгороде
Фото: [©Александр Кондратюк/РИА Новости]
Более ста бесплатных операций и услуг для питомцев проведут ветеринары в рамках реализации грантового проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили». Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главу областной столицы Юрия Шалабаева.
Уточняется, что инициатива проекта принадлежит благотворительному фонду «Сострадание НН».
Отмечается, что для животных проведут вакцинацию от бешенства, стерилизацию, чипирование, необходимые консультации, а также у владельцев будет возможность получить ветеринарные паспорта.
Добавляется, что услуга предоставляется инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным горожанам и матерям-одиночкам.