Более ста десяти рабочих продолжают возводить школу в подмосковном Ступино

Строительство большой современной школы, рассчитанной на 825 учеников, продолжается в Ступино. Об этом заявили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

На сегодняшний день строительная готовность нового образовательного учреждения составляет уже семьдесят процентов. Подрядчики продолжают монтаж подсистемы фасада, штукатурку стен, устройство слаботочных систем, электрических сетей. На прилегающей территории ведется устройство основания спортивных и игровых площадок.

Отмечается, что четырехэтажное здание школы будет иметь площадь более шестнадцати тысяч квадратных метров. В нем разместятся блоки основной и старшей школы, младших классов, а также общешкольные помещения. Завершить работы и открыть школу планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что крупнейший в стране детский технопарк открылся в подмосковном Долгопрудном.