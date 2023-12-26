Более ста десяти рабочих продолжают возводить школу в подмосковных Мытищах
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Строительная готовность школы, рассчитанной на тысячу сто мест, которую возводят в микрорайоне 25А городского округа Мытищи, составляет уже шестьдесят процентов. Об этом рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса региона.
В настоящий момент на объекте завершается устройство фасадных конструкций и входных групп. Подрядчик ведет монтаж внутренних перегородок, систем вентиляции, водоснабжения и отопления, силовых электрических систем, отделочные работы.
Примечательно, что открытие большой современной школы планируется 1 сентября 2024 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новую школу в Котельниках планируется открыть досрочно.