Губернатор Подмосковья: новую школу на две тысячи мест в Котельниках планируется открыть досрочно

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы на две тысячи мест в микрорайоне Парковый в Котельниках. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Он подчеркнул, что строящаяся школа является для Котельников очень важной. Здание возводит проверенная компания, которая уже досрочно сдала ряд объектов в Московской области.

«Мы постоянно стараемся совершенствовать процесс, уходим от мокрых работ. Здесь также используем оптимизационные решения — создаем удобные пространства для обучения. И самое главное, мы сэкономим около полугода. Наша задача сдать ее (школу. — прим. ред.) не в декабре 2024 года, а к 1 сентября», — подчеркнул губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Школа на две тысячи мест станет первой в микрорайоне. Она вместе с двумя уже открытыми детсадами на триста пятьдесят мест войдет в образовательный кластер и станет дополнительным корпусом СОШ № 2.

В здании образовательного учреждения расположатся восемьдесят основных и тридцать три специализированных кабинета, лаборантские, мастерские, медицинский блок, библиотечно-информационный центр, актовый зал, четыре спортивных зала, пищеблок.

Сейчас строительная готовность объекта составляет свыше тридцати пяти процентов, в работах задействовано двести человек, рассказал, в свою очередь, представитель подрядчика. Сейчас идет обустройство кровли, наружных инженерных сетей и монтаж металлоконструкций, а также отделочные работы в технических помещениях.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

Андрей Воробьев подчеркнул, что школа будет уютной и красивой. Он рассказал, что сейчас ведется работа по подбору директора и всей команды педагогов. Губернатор добавил, что в Подмосковье строится много школ — порядка тридцати каждый год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школу № 7 в Дзержинском откроют в 2025 году.