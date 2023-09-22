Более ста детей получили раннюю помощь в социальных центрах Подмосковья

В Подмосковье в этом году раннюю помощь в социальных центрах получили более ста детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет.

Как сообщили в Минсоцразвития региона, в этом году в области стартовал соответствующий проект. Получить поддержку можно на базе Комплексных центров Подмосковья. Здесь для детей доступны массаж, адаптивная физкультура, тренажеры, занятия с дефектологом. Помимо этого, в учреждениях работают коррекционные и развивающие группы.

«Такая поддержка с самых ранних стадий во многих случаях позволяет минимизировать осложнения заболеваний и учит родителей правильному уходу и пониманию своих деток», - отметила глава министерства Людмила Болатаева.

С августа данные областного Минздрава поступают в центры автоматически, и специалисты сами связываются с семьями детей, предлагая помощь. Также для получения поддержки можно подать соответствующее заявление на сайте госуслуг региона.