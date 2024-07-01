Более ста детей с ОВЗ оздоравливаются в летнем лагере на базе школы «Гармония»

Старшеклассники Жаворонковской школы и опытные педагоги делают лето детей с ограниченными возможностями здоровья интересным и ярким. Уже более 100 ребят посещают лагерь, проводя дневные смены в школе «Гармония» деревни Горловка. Недавно юных воспитанников навестил глава г.о. Одинцово Андрей Иванов.

Лагерь с дневным пребыванием открылся 10 июня. Сто пять детей, включая ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата, весело и полезно проводят время. В программе множество спортивных активностей, интеллектуальные викторины и игры, встречи с гостями. Волонтеры также уделяют время воспитанникам: они читают сказки, проводят различные мастер-классы, помогают развивать спортивные и творческие навыки.

«Большое спасибо ученикам Жаворонковской школы за заботу и внимание к воспитанникам «Гармонии», а также помощь педагогическому коллективу», — отметил Андрей Иванов.

Во время визита главы округа дети провели настоящую экскурсию. Они похвастались урожаем, собранным на школьном огороде и показали кур-несушек. Для всего этого имеются теплицы и отдельные площадки. Андрей Иванов отметил, что школа может взаимодействовать с Федеральным научным центром овощеводства в поселке ВНИИССОК. Это позволило бы «Гармонии» получать и выращивать новые сорта.

«Основная деятельность Федерального научного центра– как раз селекция. И здесь можно организовать экспериментальную площадку. Сотрудники центра могут проводить встречи с ребятами, рассказывать о последних наработках и привозить семена культур. Для профессионального развития школьников это будет очень здорово. Проработаем вопрос такого сотрудничества», – резюмировал Андрей Иванов.

Директор школы «Гармония» Елена Анатольевна Рябизина, заслуженный работник образования области, анонсировала сезон благоустройства. Его начнут сразу после завершения летнего лагеря. В планах - замена элементов на спортивно-игровой площадке и волейбольном поле, обновление бордюров и многое другое.