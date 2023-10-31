Более ста двадцати рабочих продолжают возводить школу в подмосковных Мытищах

Строительная готовность большой современной школы, которую строят в микрорайоне 25А в Мытищах, превысила уже сорок процентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

В настоящий момент рабочие продолжают монтаж фасада и оконных блоков, армирование парапетов, отделочные работы, монтаж внутренних систем водоснабжения, отопления и силовых электрических систем.

Ожидается, что общая площадь новой четырехэтажной школы будет составлять двадцать одну тысячу квадратных метров. При этом завершить строительство данного учреждения планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Министерству образования региона плотно заняться поиском учителей-предметников для региональных школ.