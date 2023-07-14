Более ста малышей смогут посещать новый детский сад в ЖК «Театральный парк» в Королеве

Новое дошкольное учреждение начали возводить на территории жилого комплекса «Театральный парк» в микрорайоне Болшево в подмосковном Королеве. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что на участке уже проведены подготовительные работы по устройству временного ограждения строительной площадки, устройству временных дорог и вертикальная планировка участка. В настоящее время строители ведут разработку котлована и готовятся к заливке подбетонного основания.

Ожидается, что общая площадь дошкольного учреждения составит почти две тысяч квадратных метров. В «Театральном парке» уже построено тридцать семь четырехэтажных домов, уже открыты гимназия и дошкольное учреждение.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стоит задача завершить капитальный ремонт всех школ к новому учебному году.