Воробьев: в Подмосковье стоит задача завершить ремонт школ к новому учебному году
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Школы, в которых сейчас проходит капитальный ремонт, в Подмосковье постараются открыть к 1 сентября, написал губернатор Андрей Воробьев в своих соцсетях.
«У нас есть задача, пока лето, в ускоренном режиме отремонтировать все запланированные школы в Подмосковье, чтобы уже 1 сентября дети вернулись в свои родные классы», — написал глава Подмосковья.
Губернатор также сообщил о продолжающихся работах в школе № 2 в Можайске.
«Здание и раньше было красивое, но ему уже 68 лет, поэтому заметно обветшалось. Директор можайской школы № 2 Елена Митрахович показала мне фотографии, как было до. Она сама раньше здесь училась, потом работала преподавателем, замдиректора и сейчас ее возглавляет. Представляю, как это волнительно, но время идет, и мы тоже должны меняться, привносить что-то современное», — отметил Воробьев.
Ранее губернатор пообщался с родителями школьников и учителями школы в Можайске.