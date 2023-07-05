Воробьев: в Подмосковье стоит задача завершить ремонт школ к новому учебному году

«Здание и раньше было красивое, но ему уже 68 лет, поэтому заметно обветшалось. Директор можайской школы № 2 Елена Митрахович показала мне фотографии, как было до. Она сама раньше здесь училась, потом работала преподавателем, замдиректора и сейчас ее возглавляет. Представляю, как это волнительно, но время идет, и мы тоже должны меняться, привносить что-то современное», — отметил Воробьев.