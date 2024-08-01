Более ста миллионов рублей направят в Подмосковье на предоставление субсидий социальным предприятиям

В 2024 году на предоставление грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей в Подмосковье направят более 100 миллионов рублей, конкурс на получение поддержки стартует сегодня. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

«Московская область является лидером по количеству социальных предпринимателей — такой статус получили уже свыше 1 тысячи субъектов. Это не просто бизнес, это те предприятия, которые помогают людям, принимают на работу граждан из социально уязвимых категорий. Поэтому важно их всесторонне поддерживать и предоставлять им различные дополнительные меры поддержки», — подчеркнул председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

По его словам, в регионе для социальных предприятий предусмотрены субсидия в размере до двух миллионов рублей, а также гранты на реализацию новых проектов или развитие действующих в размере до 500 тысяч рублей. Узнать подробности и подать заявку на получение поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.