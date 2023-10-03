Более ста объектов исключили из Единого реестра проблемных объектов в Подмосковье с начала года

С начала этого года в Московской области из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключили 117 объектов, сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

Наибольшее число домов достроили в Ленинском округе — 11 объектов, еще пять возвели в Подольске, четыре — в Химках. До конца 2023 года в регионе планируют достроить 121 объект, а также произведут компенсацию гражданам-соинвесторам 119 проблемных объектов.

В ведомстве напомнили, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу свести к нулю количество проблемных объектов на территории региона до конца этого года. Ранее губернатор сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.